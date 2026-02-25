В нижегородском правительстве появится зампред по вопросам СВО

В структуре правительства Нижегородской области появится должность заместителя председателя, который будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией. Соответствующие изменения в структуру правительства внес губернатор Глеб Никитин.

Новый зампред будет обеспечивать взаимодействие органов власти с органами военного управления, воинскими частями и другими подразделениями Министерства обороны РФ. В его задачи также будет входить совершенствование процессов, связанных с поступлением граждан на военную службу по контракту.

Также новый зампред правительства должен будет обеспечить взаимодействие с общественными организациями и объединениями, в том числе молодежными и ветеранскими, а также с участниками СВО. Он же будет отвечать за реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

По данным областного правительства, структурно новый заместитель председателя войдет в блок замгубернатора Андрея Гнеушева. Председателем областного правительства является губернатор Глеб Никитин.