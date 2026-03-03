Адвокат бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов Ирека Набиева оспаривает решение о возврате уголовного дела в Генпрокуратуру. Жалоба от защиты поступила накануне в Верховный суд Татарстана, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат экс-главы судов Татарстана намерен обжаловать возврат дела прокурору

Ранее Верховный суд Татарстана вернул материалы дела прокурору, указав на основания для более тяжкой квалификации действий подсудимого.

Набиеву предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве, похищении человека, вымогательстве, легализации денежных средств и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017 году он создал организованную группу, участники которой похитили директора одной из организаций и завладели 76 млн руб. Также следствие считает, что в 2016–2019 годах Набиев получил 17 млн руб. взяток и совершил мошенничество на 16 млн руб.

Его задержали в сентябре 2025 года.

Анна Кайдалова