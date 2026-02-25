Обвинение экс-судье оказалось слишком мягким

Верховный суд (ВС) Татарстана вернул уголовное дело экс-председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов Ирека Набиева, которому инкриминируются получение взятки, подстрекательство к превышению должностных полномочий, похищение человека и вымогательство. В ходе процесса ВС пришел к выводу, что в формулировки обвинения необходимо добавить квалифицирующие признаки, которые сделают его более тяжким. Мера пресечения в виде содержания под стражей экс-судье продлена на два месяца.

Верховный суд Республики Татарстан вернул прокурору уголовное дело бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов Ирека Набиева, сообщили в пресс-службе суда. Решение принято в порядке ст. 237 УПК РФ — для устранения препятствий рассмотрения дела. В ходе судебного следствия суд установил наличие оснований для квалификации действий подсудимого как более тяжких преступлений.

Суд указал на три существенных нарушения. По обвинению во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) отмечалось, что господин Набиев занимал должности председателей федеральных судов, однако квалифицирующий признак «лицо, занимающее государственную должность РФ или государственную должность субъекта Российской Федерации» ему инкриминирован не был. Помимо этого, в обвинении по статьям о похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) не была дана правовая оценка действиям, связанным со склонением потерпевшего к потреблению наркотических средств. Наконец, суд пришел к выводу, что действия экс-председателя, квалифицированные как подстрекательство к превышению должностных полномочий, содержат признаки организации этого преступления. Изначально господину Набиеву вменялись 11 эпизодов по восьми статьям, включая незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), однако к моменту передачи дела в суд эта статья из обвинения была исключена.

«Указанные обстоятельства являются существенными нарушениями, которые не могут быть устранены в ходе судебного процесса, поскольку полномочиями по формулировке и предъявлению обвинения наделен только орган предварительного следствия»,— пояснили в суде.

До устранения недостатков мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на два месяца. Судебное постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Уголовное дело было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей и расследовалось Главным следственным управлением СКР. Сейчас Ирек Набиев обвиняется по шести статьям УК РФ: получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), мошенничество (ч. 4 ст. 159), похищение человека с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 126), вымогательство (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163), легализация денежных средств (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1), а также подстрекательство к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286).

По версии следствия, летом 2017 года Набиев создал организованную группу из трех жителей Набережных Челнов. Участники группы похитили директора ООО «Кишер» Вячеслава Утробина, применили к нему насилие и потребовали передачи управления компанией. Согласно показаниям бывшего водителя господина Набиева Алексея Кайманова, заключившего досудебное соглашение с прокуратурой, потерпевшего отвезли в Менделеевск, отобрали паспорт и учредительные документы, после чего, накачав наркотическим веществом, оставили в людном месте, где его задержала полиция. Алексей Кайманов, используя вклеенную в паспорт директора ООО «Кишер» свою фотографию, переоформил руководство компании и получил доступ к банковскому счету. В результате было похищено и легализовано 76 млн руб.

Кроме того, следствие установило, что в 2016–2019 годах Набиев получил взятки на 17 млн руб. от предпринимателя из Набережных Челнов за покровительство и совершил мошенничество на 16 млн руб.

Трое участников группы ранее были осуждены: племянник экс-судьи Денис Набиев получил девять лет колонии строгого режима, Альберт Зарипов — десять лет (впоследствии срок снижен до девяти лет и девяти месяцев), Марсель Салахов — девять лет. Алексей Кайманов был приговорен к 6,5 года колонии общего режима. Экс-начальник межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмаз Сафин, приговоренный к трем годам за превышение должностных полномочий, скрылся и был объявлен в розыск.

Ирек Набиев возглавлял Менделеевский районный суд с 2007 года, с 2019 года — Пестречинский районный суд, а в мае 2020 года ушел в отставку. С 2021 года он скрывался за пределами России. В 2022 году он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года бывший судья был задержан в аэропорту Казани. В декабре того же года содержание под стражей было продлено на шесть месяцев, рассмотрение дела по существу началось 29 декабря 2025 года.

Анар Зейналов