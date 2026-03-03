Белгородское ООО «Форбо еврокол рус» сократило выручку на 8% в 2025 году

По итогам 2025 года чистая прибыль белгородского ООО «Форбо еврокол рус» (входит в швейцарскую группу Forbo Holding AG) выросла на 3,1% — до 292,2 млн руб. против 284,4 млн руб. годом ранее. При этом выручка предприятия, специализирующегося на выпуске лакокрасочных материалов, снизилась на 7,86% — с 2,2 млрд руб. в 2024-м до 2 млрд руб. в 2025-м. Это следует из опубликованных финпоказателей.

Себестоимость продаж снизилась с 1,39 до 1,17 млрд руб. (–15,5%). Валовая прибыль выросла с 0,8 до 0,84 млрд руб. (+5,3%). Прибыль от продаж сократилась с 0,44 до 0,43 млрд руб. (–2,4%). Коммерческие расходы увеличились с 0,25 до 0,3 млрд руб. (+17,8%), управленческие — с 0,11 до 0,12 млрд руб. (+8,1%). Прибыль до налогообложения выросла с 0,34 до 0,39 млрд руб. (+15,7%).

Активы предприятия за год увеличились с 1,28 до 1,43 млрд руб. (+12,4%). Основные средства выросли с 0,19 до 0,25 млрд руб. (+19,4%). Запасы незначительно снизились с 0,384 до 0,375 млрд руб. (–2,1%).

Дебиторская задолженность увеличилась на 29% — с 288,8 млн до 372,2 млн руб., кредиторская — снизилась на 7%: с 199,9 млн до 185,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форбо еврокол рус» зарегистрировано в апреле 2005 года в городе Старом Осколе Белгородской области. Основной вид деятельности — производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. Уставный капитал — 187,2 млн руб. Гендиректором является Борис Боденко. Единственным владельцем выступает нидерландское «Форбо нл холдинг Б.В.».

В октябре 2025 года стало известно, что ООО «Форбо Еврокол Рус» получило высший уровень в системе оценки социальной ответственности бизнеса по критериям ЭКГ (экология, кадры, государство) — «ААА».

Кабира Гасанова