Туркмения открыла новые погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана

В Туркмении открыли четыре новых пограничных перехода для эвакуации граждан России из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде в Telegram-канале.

Сейчас россияне могут покинуть Иран через погранпункты «Сарахс» (работал до этого), «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», «Алтын Асыр — Инчебурун». Пересечь границу можно только после отправки данных в посольство России в Иране на электронную почту дипмиссии. Россиянам необходимо отправить свою дату прибытия, ФИО, цветные копии паспортов, маршрут с указанием рейсов и копии билетов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. МИД России призвал россиян покинуть страны региона или перебраться в более безопасные районы. Из Израиля россияне могут выехать в Египет или Иорданию, из Ирана — через Азербайджан, Туркменистан и Армению. По данным на 2 марта, через сухопутную границу из Ирана в Азербайджан перешли 39 россиян. Из Баку в Москву прилетели 32 человека.

По данным МИД России, больше всего российских туристов сейчас находятся в ОАЭ — более 20 тыс. человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — суммарно более 500 россиян.