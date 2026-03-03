Суд рассмотрит дело об обрушении дома в Нижнем Тагиле 1 апреля

В Нижнем Тагиле суд 1 апреля рассмотрит уголовное дело троих сотрудников АО «ГАЗЭКС», которые обвиняются в гибели жильцов дома №81 на ул. Сибирская, обрушившегося в результате взрыва газа. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, обвинение также предъявлено собственнице квартиры, где произошла утечка газа.

Сотрудников ГАЗЭКС Максима Гривского, Александра Алимова и Александра Ерыкина будут судить по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере). Собственницу жилья Елену Сербину — по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел около полудня 1 августа 2024 года. В результате обрушились два из шести подъездов дома, погибли 11 жильцов дома, в том числе шесть детей. Еще 12 жильцов получили ранения. По данным прокуратуры региона, было разрушено 25 квартир, собственниками которых были 36 человек. Вскоре наполовину разрушенный дом полностью снесли. Ущерб городу оценили более чем в 230 млн руб.

Ирина Пичурина