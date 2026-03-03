В Боливии расследуют кражу миллионов долларов с потерпевшего крушение самолета

Боливийская полиция провела обыски как минимум в 22 домах, расположенных поблизости от места крушения самолета, который перевозил наличные деньги. Об этом сообщает Bloomberg. По подозрению в краже денег задержано около 50 человек.

Боливийская полиция задержала около 50 человек по подозрению в краже купюр Фото: Claudia Morales / Reuters Обгоревшие купюры с потерпевшего крушение самолета Фото: Claudia Morales / Reuters

Самолет Hercules ВВС Боливии разбился 27 февраля в столичном аэропорту Эль-Альто. Погибло по меньшей мере 24 человека. Самолет перевозил купюры, недавно отпечатанные по заказу ЦБ Боливии. В момент крушения в нем было около 17 млн купюр по 20 и 50 боливиано на общую сумму 423 млн боливиано ($62 млн). После катастрофы часть денег, как предполагает следствие, была украдена — пропало примерно 30% всех купюр.

Сообщается, что в течение нескольких дней после катастрофы местные жители обыскивали территорию вокруг места крушения в поисках денег. ЦБ аннулировал все купюры, находившиеся в самолете. Однако местные магазины и водители общественного транспорта заявляли, что сложно проверить все серии и номера купюр, чтобы понять, находятся ли они в числе аннулированных.

Яна Рождественская