Проезд по платному участку М4 «Дон» в Воронежской области подорожал на 8,8%

Госкомпания «Автодор» 2 марта установила новые тарифы на проезд по платным дорогам. Цены для владельцев легковых автомобилей в среднем выросли на 12,7%. На участке трассы М4 «Дон» Богучар — Алексеево-Лозовое, который связывает Воронежскую и Ростовскую области, стоимость увеличилась на 8,8%. В 2025 году тариф для пятницы — воскресенья составлял 570 руб., теперь — 620 руб. Это следует из подсчетов «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дорога М4 «Дон» проходит от Москвы до Новороссийска через Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области, Адыгею и Краснодарский край. Общая протяженность трассы составляет 1,5 тыс. км, платных участков — 1,1 тыс. В Липецкой области отрезок М4 «Дон» связывает села Большие Извалы Елецкого округа и Конь-Колодезь Хлевенского района. В Воронежской области расположено пять участков трассы, шестой связывает ее с Ростовской. Речь идет об отрезках от села Новоживотинное в Рамонском районе до города Богучар, а впоследствии — до села Алексеево-Лозовое в соседнем регионе.

Согласно пресс-релизу «Автодора» о ежегодной индексации цен, стоимость проезда по М4 «Дон» от Москвы до Краснодара с понедельника по четверг теперь составляет 5 тыс. руб. В 2025-м она равнялась 4,6 тыс. руб.

Подробнее о повышении цен на проезд по платным дорогам в России — в публикации «Ъ».