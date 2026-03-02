Автовладельцам приготовили новые тарифы

Госкомпания «Автодор» с 2 марта установила новые тарифы на проезд по платным дорогам, увеличенные в соответствии с ежегодной индексацией. Цены для владельцев легковых автомобилей повысились в среднем на 12,7%, подсчитал “Ъ”.

Больше всего стоимость выросла на трассе М-3 «Украина». Так, к примеру, на участке от города Малоярославец до деревни Тимохино цена на проезд в будни увеличилась на 72%, до 190 руб., по выходным — на 35%, до 190 руб. На обходе Тольятти между селами Троицкое и Зеленовка тарифы выросли с 270 до 320 руб. (на 18,5%). На М-12 «Восток» на участке Москва—Электроугли — с 153 до 176 руб. (на 15%), Москва—Меленки — с 2258 до 2424 руб. (на 7,3%), по всей трассе — с 5399 до 5909 руб. (на 9,4%). На отдельных участках цены упали — например, на М-4 «Дон» от деревни Пешки до деревни Обухово тариф выходного дня сократился с 80 до 70 руб. за поездку (то есть на 12,5%).

«Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы на магистралях остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством»,— обращают внимание в «Автодоре». Тарифные лимиты и методика их расчета, напомним, закреплены в постановлении правительства. На М-4 лимит составляет 6,95 руб. за 1 км пути; фактическая же цена за проезд варьируется между 4 руб. и 5 руб. На М-11 при лимите в 11,1 руб. за километр цена остается около 6 руб. На М-12 (на участке Москва—Казань) при лимите 11,12 руб. фактический тариф — 7,3 руб. за километр.

О повышении тарифов в 2026 году «Автодор» предупреждал в начале года. «Инфляция есть, затраты растут, в том числе на содержание дорог»,— пояснял глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Сборы госкомпании за проезд ежегодно увеличиваются: в 2024 году они составили 121 млрд руб., по итогам 2025 года — 140 млрд руб. (предварительная оценка). Собранные деньги госкомпания направляет на содержание дорог. В доверительном управлении «Автодора» находится 5,9 тыс. км трасс, 3,6 тыс. км находятся в платной эксплуатации.

Цены на проезд ранее повышались и на других платных дорогах. С 2 января 2026 года были увеличены тарифы за проезд по Московскому скоростному диаметру — с 10 до 13 руб. за участок (или до 117 руб. за проезд всех девяти участков дороги). На участке М-11 15–58-й километр цены повысились с 12 января 2026 года на 10–100 руб. в зависимости от отрезка дороги.

Иван Буранов