Обвиняемого в хищении 250 млн рублей директора «Монтажника» отправили в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу директора ООО «Монтажник» Дениса Кривцова, обвиняемого в хищении 250 млн рублей при строительстве станции водоочистки. Он пробудет в СИЗО до 2 мая этого года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали Дениса Кривцова 2 марта. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вместе с ним под следствие попал фактический бенефициар ООО «Монтажник», экс-депутат гордумы Челябинска Анатолий Слободянюк. По версии следствия, они представили поддельные документы при участии в закупке на строительство станции обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска, а после — завысили стоимость работ и похитили полученные 250 млн руб. Проект станции реализовался в рамках госпрограммы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник в правоохранительных органах сообщал «Ъ-Южный Урал», что в преступной схеме могут быть замешаны неустановленные сотрудники администрации Челябинска и регионального правительства.

Ольга Воробьева