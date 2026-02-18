ОРВИ за неделю заболели 34 тыс. жителей Свердловской области

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Свердловской области остается ниже средних многолетних значений на 8%. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 34 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 16 тыс. в Екатеринбурге. Основная часть заболевших — дети.

Лабораторные исследования выявили циркуляцию вирусов гриппа, COVID-19, риновирусов, РС-вирусов и других.

На предыдущей неделе на Среднем Урале было зарегистрировано 30,6 тыс. заболеваний ОРВИ, из них 13,6 тыс. — в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева