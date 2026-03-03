Промпроизводство в Челябинской области сократилось на 5,7% в январе

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе 2026 года составил 94,3% по сравнению с январем 2025 года. В обрабатывающих отраслях объемы производства сократились на 8,9% год к году, сообщает Челябинскстат.

Добыча полезных ископаемых в январе этого года к январю прошлого выросла на 10,4%, производство в сферах «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 25,3%, «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — на 1,6%.

В обрабатывающих отраслях рост в годовом выражении в январе показали лишь производство напитков — в 2,4 раза, мебели — на 43,3%, кожи и изделий из нее — на 18,2%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 0,8%, а также на 2,9% вырос ремонт и монтаж машин и оборудования.

Наибольшее падение в январе в годовом выражении зафиксировано в производстве автотранспортных средств и прицепов (–47%), электрооборудования (–33,9%), химических веществ и продуктов (–33,2%), резиновых и пластмассовых изделий (–33%), лекарственных средств и медицинских материалов (–31%), компьютеров и электронных изделий (–22,6%), бумаги и бумажных изделий (–22,1%), прочей неметаллической минеральной продукции (–18,1%), прочих транспортных средств и оборудования (–17,7%), не включенных в другие группировки машин и оборудования (–16,5%), прочих готовых изделий (–15,2%), пищевых продуктов (–12,5%) и текстильных изделий (–10,9%).