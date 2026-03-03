Паслер заявил о развитии промышленности на Урале, несмотря на санкции

В Свердловской области продолжает развиваться промышленность, несмотря на санкции, заявил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. «Введенные в отношении нашей страны санкции, безусловно, вносят коррективы в развитие промышленного сектора. Но не закрывают окно возможностей для наших предприятий, как планировали их авторы»,— сказал он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Он подчеркнул, что предприятия Урала на основе собственных научных и инженерных решений создают новые конкурентоспособные продукты. Так, в прошлом году в Свердловской области на 34,6% увеличилось производство электронных и оптических изделий — в частности, вклад в это внесли Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) и компания «Прософт-системы».

Рост отрасли производства химических веществ и химпродуктов составил 7,6% — например, объемы отгрузки продукции существенно увеличили предприятия «Хромпик» и «Полипласт-Уралсиб».

Денис Паслер также отметил выросшие на 10,4% объемы производства лекарств и медматериалов, выделив вклад завода «Медсинтез». Кроме того, в 2025 году зафиксирован рост в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева.

По данным Свердловскстата, индекс промышленного производства в Свердловской области по итогам 2025 года составил 95,1% к 2024 году. В обрабатывающей промышленности индекс производства составил 95,5%, в деятельности по добыче полезных ископаемых – 93,9%.

Ирина Пичурина