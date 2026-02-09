Индекс промышленного производства на Среднем Урале снизился на 5% за год

Индекс промышленного производства в Свердловской области по итогам 2025 года составил 95,1% к 2024 году. Это следует из данных Свердловскстата. В обрабатывающей промышленности индекс производства составил 95,5%, в деятельности по добыче полезных ископаемых – 93,9%.

Снижение индекса зафиксировали в в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 25,7%), автотранспортных средств (на 24,5%), кожи и изделий из кожи (на 21,3%), в деятельности полиграфической и копировании носителей информации (на 19,6%). Помимо этого, вырос индекс в производстве электрического оборудования (на 13,6%), в металлургических предприятиях (на 12,4%), в изготовлении текстильных изделий (на 12,1%).

При этом в некоторых сферах сохраняется рост индекса промышленного производства. Так, в производстве бумаги и бумажных изделий он вырос в 3,6 раз. Также рост фиксируется в изготовлении компьютеров, электронных и оптических изделий (на 34,6%), в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 10,8%), в производстве лекарственных средств и медицинских материалов (на 10,4%), химических веществ (на 7,6%).

Напомним, по итогам января-августа 2025 года индекс промышленного производства в Свердлоской области снизился на 1,2%. Наибольшее сокращение произошло в производстве кожи — на 29,1%, автотранспортных средств — на 24,6%, машин и оборудования — на 24,5%.

Анна Капустина