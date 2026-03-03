Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков

PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетических напитков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Заявки на регистрацию поступили в октябре 2024 года, заявителем указана «ПепсиКо». В феврале 2026-го Роспатент одобрил регистрацию. Это позволяет PepsiCo продавать и производить в России энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки DriveMe под пятью различными товарными знаками.

В марте 2022 года PepsiCo приостановила продажи напитков Pepsi, Mirinda и 7Up на российском рынке, вместо них на прилавках появились локальные аналоги. При этом PepsiCo сохранила производство некоторых категорий продукции, в том числе молока и детского питания, но ограничила инвестиции и рекламу в России. В 2025 году PepsiCo подала заявки на регистрацию товарных знаков Mirinda.