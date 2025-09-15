PepsiCo подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Mirinda

Американская компания PepsiCo подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака Mirinda в России. Заявки, направленные 11 сентября из США, касаются логотипа и написания названия на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра ведомства.

Товарные знаки относятся к 32-му классу международной классификации, включающему газированную воду, безалкогольные напитки, лимонады, изотонические напитки, смузи и сиропы.

Под брендом Mirinda PepsiCo ранее производила и продавала в России соответствующую продукцию. В марте 2022 года компания приостановила продажи напитков Pepsi, Mirinda и 7Up на российском рынке, вместо них на прилавках появились локальные аналоги. При этом PepsiCo сохранила производство некоторых категорий продукции, например молока и детского питания, но ограничила инвестиции и рекламу в России.

На прошлой неделе в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака Mercedes-Benz.