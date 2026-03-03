Ученые в КБР разработали программный код для телескопа Baikal-GVD

Ученые из Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова (КБГУ) разработали программный код для нейтринного телескопа Baikal-GVD. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на ученого секретаря Института ядерных исследований РАН, старшего научного сотрудника совместной лаборатории КБГУ и Института ядерных исследований РАН Анну Вересникову.

Программный код разработали для анализа эффективности триггерного условия применительно к мультикластерным событиям. Он позволяет оптимизировать точность реконструкции траекторий частиц. Программа для ЭВМ уже зарегистрирована.

Реализация проекта «Нейтринный телескоп Baikal-GVD 2026» с участием КБГУ обсуждалась в ходе рабочей встречи в Иркутской области. В эксперименте вуз из Кабардино-Балкарии является ассоциированным членом коллаборации.

Мария Хоперская