Новосибирская промышленность начала год с падения

Падение промышленного производства в Новосибирской области в январе составило 8,2%. Итоги работы отрасли в первом месяце 2026 года опубликовал Новосибирскстат.

Согласно сообщению ведомства, индекс промышленного производства в обрабатывающем секторе составил 91% (к январю 2025 года). Сокращение в добыче полезных ископаемых оказалось еще сильнее — на 22,7%.

«По сравнению с январем 2025 года нарастили объемы производства энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 4,1%. Снизили объемы выпуска продукции отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 7,5%»,— отметили также в Новосибирскстате.

В январе 2025 года индекс промпроизводства в Новосибирской области составил 99,5%. По итогам прошлого года — 97,9%.

Валерий Лавский