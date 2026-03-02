В Иране заявили о более чем 550 погибших с начала военной операции США и Израиля

Число жертв совместной атаки США и Израиля на Иран с 28 февраля достигло 555 человек. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Исламской Республики.

На момент публикации статистики Красный Полумесяц располагал данными о 165 погибших при атаке на начальную школу для девочек на юге Ирана. Теперь количество жертв возросло до 171, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Еще 100 человек ранены. Для оказания экстренной помощи гражданам задействованы 100 тыс. человек, добавили в организации. Удары США и Израиля, уточнили в Красном Полумесяце, затронули 130 населенных пунктов в Иране.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Исламская Республика нанесла удары по Израилю и странам Персидского залива, где, в частности, расположены американские военные базы. Десять государств в регионе закрыли воздушное пространство.