Рыбинский полигон отходов наказали за пожар в сентябре

Полигон твердых бытовых отходов у села Аксеново в Рыбинском округе работал с нарушением природоохранного законодательства. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Как установила проверка, организация, осуществлявшая эксплуатацию полигона, не приняла достаточных мер по обеспечению противопожарной безопасности. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2025 года на полигоне произошел пожар, тушение которого продолжалось четыре дня. В связи с этим природоохранный прокурор внес представление в адрес руководителя предприятия. В ходе рассмотрения были приняты меры по устранению нарушений.

По постановлениям прокурора Верхне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора должностное лицо привлечено к административной ответственности по статьям 8.2, 8.1 КоАП РФ. Назначены штрафы за несоблюдение экологических требований при размещении и эксплуатации объекта. Устранение выявленных нарушений находится под контролем природоохранной прокуратуры.

Антон Голицын