Пожар на мусорном полигоне под Рыбинском тушили четыре дня

В Рыбинском округе, в районе деревни Аксеново, сотрудники МЧС четыре дня тушили пожары. Данные о возгораниях публикует ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

10 сентября в 6:05 поступил сигнал о пожаре, который удалось ликвидировать к 17:10 13 сентября. На месте работали 36 пожарных и 13 единиц техники. Огонь уничтожил мусор на площади 200 кв.м.

На следующий день, 14 сентября, в 8:49 пришло еще одно сообщение о пожаре в районе Аксеново. Загоревшийся на площади 30 кв. м. мусор сотрудники МЧС потушили в этот же день, к 17:00.

Полигон эксплуатирует АО «АТП» города Рыбинска. Полигон принимает отходы, образованные на территории всего Рыбинского округа. Ежегодная масса ТКО составляет около 60 000 тонн.

Алла Чижова