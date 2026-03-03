Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило оказание услуг
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановило оказание консульских услуг со 2 марта, следует из публикаций в соцсетях учреждения.
Фото: Андрей Цедрик
О времени возобновления работы генконсульство сообщит позднее.
США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану с целью сменить власть в стране. В ответ на удары Иран начал атаки по американским базам в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте. Ормузский пролив был закрыт, а воздушное пространство над регионом конфликта объявлено закрытым для гражданской авиации.
