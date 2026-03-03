Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило оказание услуг

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановило оказание консульских услуг со 2 марта, следует из публикаций в соцсетях учреждения.

Фото: Андрей Цедрик

О времени возобновления работы генконсульство сообщит позднее.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану с целью сменить власть в стране. В ответ на удары Иран начал атаки по американским базам в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте. Ормузский пролив был закрыт, а воздушное пространство над регионом конфликта объявлено закрытым для гражданской авиации.

Подробнее о военном конфликте на Ближнем Востоке — в материалах «Ъ».

Артемий Чулков

