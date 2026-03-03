В Каспийске построят школу искусств на 200 мест

Проект строительства детской школы искусств на 200 мест в Каспийске получил положительное заключение. Об этом сообщили в Госэкспертизе Дагестана.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Многопрофильное учебное заведение откроют в микрорайоне Кемпинг. В школе оборудуют выставочный и репетиционный залы, аудитории для инструментальных, вокальных и хоровых занятий, кабинеты рисунка, живописи, скульптуры и графического дизайна. Кроме того, ученики здесь будут изучать теоретические дисциплины и сценическое искусство.

Отдельные пространства отведут под хореографию, классический и народно-сценический танец.

Мария Хоперская