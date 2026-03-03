В Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения глыбы льда на человека

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное после падения наледи на мужчину на Рузовской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне. 57-летнего пострадавшего госпитализировали. По данным СМИ, он впал в кому.

Следствие усмотрело в случившемся признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Артемий Чулков