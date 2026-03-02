На мужчину упала глыба с крыши на Рузовской улице, прокуратура начала проверку

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи со сходом снега с крыши здания на улице Рузовской на мужчину. В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка действиям организации, ответственной за содержание объекта, заявили в ведомстве.

По данным 78.ru, на пострадавшего упала глыба льда. Его доставили в Мариинскую больницу, где провели операцию в отделении нейрохирургии. Пациент впал в кому и находится в реанимации.

Артемий Чулков