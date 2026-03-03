В Омске осудят двух жителей за мошенничество на 40 млн руб. при продаже квартир

Первомайский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении председателя и члена правления жилищно-строительного кооператива, обвиняемых в мошенничестве при продаже квартир (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает управление МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в 2014 году фигуранты дела заключили договор с застройщиками-инвесторами о строительстве девятиэтажного жилого комплекса на ул. 2-й Трамвайной в Омске. Однако сроки сдачи объекта не раз переносились, дом был введен в эксплуатацию только в декабре 2022 года.

Правоохранители установили, что, пользуясь задержкой при возведении ЖК, злоумышленники разработали преступную схему. Клиенты, купившие квартиру до марта 2020 года, в связи с нехваткой денег у кооператива для окончания строительства дома и удорожанием квадратного метра, были якобы обязаны уплатить дополнительный взнос. При этом под видом его неуплаты покупатель исключался из числа членов кооператива, таким образом лишаясь права на жилье.

Кроме того, ранее внесенный паевой взнос ему не возвращался. Освободившиеся жилые помещения аферисты повторно выставляли на продажу. От действий мошенников пострадали 26 человек, ущерб следствием оценивается более чем в 40 млн руб. На 30 квартир общей стоимостью свыше 90 млн руб. суд наложил арест.

В январе этого года одного из фигурантов дела осудили на четыре года колонии за мошенничество в ходе строительства социального объекта в Красноярском крае.

Александра Стрелкова