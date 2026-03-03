Посольство РФ сообщило о блокировках счетов россиян немецкими банками

В Германии стали чаще блокировать счета россиян, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ФРГ. Причиной стало решение Евросоюза (ЕС) включить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Ограничения на объем депозитов для граждан РФ ввели еще в 2022 году — одновременно на счете нельзя держать более €100 тыс. Исключения делали только для обладателей действующего вида на жительство в ЕС. Однако сейчас даже обладателям ВНЖ надо доказывать право пользоваться счетом. «Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ»,— рассказали «Известиям» в российском диппредставительстве.

В среднем на подтверждение отводят две-четыре недели, в противном случае банк ограничит доступ к средствам и картам. Точное число россиян, которым пришлось с этим столкнуться, неизвестно. Президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей говорил, что за 2022–2025 годы их организация получила 131 обращение по этому поводу. Один из проживающих в Германии россиян рассказал «Известиям» о том, что счета клиентам с российским паспортом закрывали банки Vivid и Revolut.

С 29 января вступило в силу решение ЕС о внесении России в «черный список» по отмыванию денег. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, это «замедлит и увеличит стоимость трансакций с российскими банками». Теперь европейские банки будут обязаны дополнительно контролировать любые операции клиентов из России.

