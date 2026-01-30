Новые санкции последовали по списку

Евросоюз внес Россию в «черный список» по отмыванию денег. Речь идет про перечень стран третьего мира, в которых высок риск отмывания средств и финансирования терроризма. Решение официально вступило в силу 29 января. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, это «замедлит и увеличит стоимость трансакций с российскими банками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Теперь европейские банки будут обязаны дополнительно контролировать любые операции клиентов из России, объяснил глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин: «Такой шаг усложнит любой импорт технологий, которые необходимы для страны, и товаров. Это значит, что Европейский союз и его любые финансовые институты и компании теперь расценивают средства из России так же, как из стран с таким же уровнем, условно говоря, из Ирана. То есть легально попасть в Евросоюз этим деньгам практически невозможно, хотя и так это было тяжело. Наверняка это уже имеет свои последствия и в других юрисдикциях.

Условно, есть банк на Ближнем Востоке, у которого достаточно большой бизнес, много расчетных счетов в ЕС и который обязан соответствовать комплаенс-нормативам Евросоюза. Ему теперь невыгодно трогать эти российские деньги, которые составляют меньше 1% в общем масштабе его бизнеса. Понять все риски мало кто способен. Банк не знает, каким образом он проведет трансакцию, платеж, стоит ли открывать какой-то отдельный счет, придумывать какие-то специальные бумаги. С одной стороны, он заработает некий доход с таких операций, с другой, ему грозят многомиллионные или иногда миллиардные штрафы в странах ЕС, где он ведет бизнес. Не исключено, что банк в таком случае просто пропишет в своих процедурах, что не работает с деньгами из России».

Еврокомиссия объявила о решении в начале декабря. Тогда в релизе сообщалось, что РФ соответствует условиям для включения в список юрисдикций высокого риска. Дополнительный контроль будет осуществлять так называемая Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная комиссия по финансовому мониторингу. Теперь торговая изоляция России усугубится, но сильнее могут пострадать физические лица, отметил старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко: «Это отразится в основном на гражданах, которые содержат своих детей, обучающихся за границей или только переехавших туда, и тех же самых релокантах, которые все еще получают деньги из РФ, допустим, от удаленной работы, а живут в Европе.

Речь об усложнении любых операций: это отказ от проведения трансакций, невозможность получить деньги в банке и вывести их оттуда. Теперь все банки обязаны проводить полную комплаенс-проверку источника возникновения этих средств.

В его качестве раньше можно было назвать, например, продажу недвижимости на территории Российской Федерации. Теперь этот аргумент уже не будет проходить в большинстве банков. То есть россиянам придется доказывать источник происхождения переводимых средств, потом банк будет передавать эту информацию инспекторам из соответствующего ведомства. Если будет предоставлено достаточное количество документов, подтверждающих источник денег, о том, что они были правомерно получены и не направляются транзитом в какие-нибудь сомнительные направления, то европейские банки будут не вправе отказать. Это, соответственно, можно будет обжаловать в суде. Конечно же, не у каждого найдутся на это силы, время и интерес, но как факт, это уже будет незаконными действиями».

Тем временем Евросоюз планирует юбилейный, 20-й пакет санкций, против России. Как заявила Кая Каллас, ЕС должен подготовить его к 24 февраля.

Анжела Гаплевская