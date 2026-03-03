В парламент Республики Алтай внесена кандидатура главы нового министерства

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ о создании министерства по национальной политике. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства 3 марта.

«На должность и. о. министра назначена Людмила Варванец. Ее кандидатура внесена в государственное собрание для прохождения согласования депутатским корпусом на ближайшей сессии, которая состоится 19 марта»,— сказал господин Турчак.

Ранее госпожа Варванец возглавляла республиканский комитет по нацполитике и связям с общественностью. Впервые о намерении создать министерство по нацполитике глава республики заявил на сессии госсобрания — эл курултая 10 февраля этого года.

Валерий Лавский