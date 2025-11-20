Концерн «Калашников» нарастит производство винтовок Чукавина в несколько раз

Оборонный концерн «Калашников» (базируется в Удмуртии) выполнил годовой контракт по изготовлению и отгрузке снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) основному заказчику в полном объеме. Как сообщает пресс-служба предприятия, новый портфель государственных и экспортных соглашений на следующий год предполагает наращивание производства СВЧ в несколько раз.

«Винтовка серийно и без задержек поставляется заказчикам, активно применяется в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — сказал гендиректор предприятия Алан Лушников.

Характеристики: СВЧ предназначена для поражения живой силы, огневых и небронированных средств средств противника на дистанции до 1 тыс. м. Калибр — 7,62 мм. Масса винтовки составляет 4,8 кг. Вместимость магазина — 10 патронов. Тип автоматики — газоотводная с коротким ходом поршня. Длина СВЧ с разложенным прикладом — 117 см с пламегасителем.

Напомним, концерн выполнил в полном объеме госконтракт на поставку высокоточных управляемых ракет «Вихрь-1». Модель предназначена для поражения наземной техники, живой силы противника, вертолетов, БПЛА и других целей. Время полета на дальность 8 км — 23 секунду. Масса ракеты в контейнере — 59 кг.

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.