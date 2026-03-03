В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждено 102 дома

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 2 марта повреждено 102 дома. Из них 61 частный дом и 41 многоквартирный. Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

В пострадавших районах Новороссийска рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы. Собственникам и жильцам поврежденных помещений планируют оказать поддержку и материальную помощь.

По словам Андрея Кравченко, наиболее серьезно пострадал частный сектор в Восточном районе, где произошло возгорание трех домов в результате падения обломков БПЛА. Специалистами проведено обследование жилых помещений, по всем повреждениям будут составлены акты оценки ущерба.

«Встретился с жильцами поврежденных домов. Понимаю, с какой бедой им пришлось столкнуться, и один на один с ней мы их не оставим. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь. Поручил своим заместителям оперативно проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы»,— отметил мэр Новороссийска.

Он также отметил, что в расчистке территорий помогают неравнодушные новороссийцы, представители бизнес-сообщества и волонтеры.

В селе Мысхако взрывной волной в здании детского сада выбило окна и двери в пяти группах. В ближайшие дни там начнутся работы по восстановлению стеклопакетов. На это время детей перераспределят по другим группам.

Сильное повреждение также получил частный дом в селе. Сейчас там расчищают и убирают территорию. Частично пострадала газовая труба, в целях безопасности сейчас газоснабжение отключено. Аварийная бригада в скором времени начнет сварочные работы и восстановление. Также повреждена линия наружного освещения — сгорело около 80 м кабеля. Полное восстановление уличного освещения будет завершено в течение нескольких дней.

Алина Зорина