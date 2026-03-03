Жителя Ангарска посадили на 6 лет за призывы к терактам против военнослужащих

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима 25-летнего жителя Ангарска, призывавшего к терактам против военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал управления Следственного комитета России по Иркутской области.

По данным следствия, обвиняемый в открытой группе в соцсети разместил комментарии с призывами к терактам против военнослужащих ВС и Росгвардии, участвующих в специальной военной операции.

Правоохранители квалифицировали это по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Илья Николаев