Мелания Трамп впервые председательствовала на заседании Совбеза ООН

Первая леди США Мелания Трамп провела заседание Совета Безопасности ООН. Тема заседания — «Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Это первый случай в истории, когда супруга действующего президента председательствует в Совбезе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая леди США Мелания Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters Первая леди США Мелания Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке Совет переключает внимание на продолжающийся кризис, с которым сталкиваются дети в зонах военных действий»,— сообщается в публикации ООН в соцсети X.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что появление первой леди в кресле председателя свидетельствует о важности, которую Вашингтон придает Совету Безопасности и обсуждаемому вопросу. Обычно заседания ведут послы или члены правительства.