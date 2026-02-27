Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мелания Трамп будет председательствовать в Совбезе ООН 2 марта

Первая леди США Мелания Трамп займет кресло председателя Совета Безопасности ООН на заседании 2 марта. Тема заседания — «Дети, технологии и образование в условиях конфликта». В своем выступлении жена президента Соединенных Штатов намерена подчеркнуть роль образования в продвижении терпимости в мире.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Как заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, это первый случай в истории, когда супруга действующего президента будет председательствовать на заседании Совбеза. Обычно заседания проходят под председательством посла или высокопоставленного члена кабинета министров страны-представителя.

В ООН появление первой леди в кресле председателя назвали свидетельством важности, которую Вашингтон придает Совету Безопасности и обсуждаемой теме, передает Reuters.

