CNN узнал о повреждении ядерного объекта в Натанзе

В иранском Натанзе поврежден один из крупнейших в стране центров обогащения урана, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Согласно анализу изображений, повреждены склад и два небольших двухэтажных здания. Эти сооружения служили точками для рабочих и транспорта к подземным сооружениям ядерного объекта в Натанзе, уточняет телеканал.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 2 марта заявил, что каких-либо признаков повреждения ядерных объектов в Иране нет. В тот же день власти Ирана направили организации письмо, в котором сообщили о двух ударах Израиля и США по объекту в Натанзе 1 марта.