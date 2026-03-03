Bloomberg: аренда танкеров для перевозки СПГ выросла до $200 тыс. в день

Ставки на аренду танкеров для перевозки сжиженного природного газа в Атлантическом бассейне выросли до $200 тыс. в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом еще 2 марта последняя оценочная цена танкера для СПГ, предложенная судоходной компанией Spark Commodities, составляла $61,5 тыс.

Резкий рост ставок на суда стал следствием прекращения производства СПГ в Катаре. Источники Bloomberg уточняют, что по новым предложенным ставкам сделки не были заключены. Отраслевые эксперты полагают, что на новом уровне ставки останутся в дальнейшем, рост возможен лишь «если остановка производства СПГ в Катаре затянется».

2 марта катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на объектах в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид из-за атаки иранских БПЛА. После этого выросли биржевые цены на газ в Европе, а также цены на энергетический уголь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть заперли в заливе».

Влад Никифоров