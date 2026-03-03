«Россети Новосибирск» направили на ремонт электросетей более 2 млрд рублей

На прошедшем с 25 по 27 февраля выездном совещании технического блока «Россети Новосибирск» подвели итоги реализации программы технического обслуживания и ремонта электросетей в 2025 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Для повышения надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области энергетики выполнили комплекс работ:

обновили 2 271 опору линий электропередачи (ЛЭП), в том числе с заменой деревянных конструкций на более прочные железобетонные;

заменили 119 км провода на современный изолированный, обладающий повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, и 32 км грозотроса, обеспечивающего защиту электросетей от грозовых перенапряжений;

cмонтировали 26 402 новых изолятора, предназначенных для подвешивания и изоляции провода ЛЭП;

отремонтировали 4 силовых трансформатора на высоковольтных подстанциях;

провели расчистку 1 295 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности и отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода;

другие виды работ.

В среднем показатели реализации ремонтной программы в 2025 году превысили план на 18 %. На эти мероприятия «Россети Новосибирск» направили свыше 2 млрд рублей, что на 25 % превышает показатели предыдущего отчетного периода.

Своевременное и качественное исполнение производственных программ позволило энергетикам обеспечить стабильное функционирование электросетей и повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирской области с населением около 2,8 млн человек.

На 2026 год в рамках технического обслуживания и ремонта электрических сетей для повышения надежности работы объектов энергетиками запланирован не менее масштабный комплекс мероприятий. Всего в течение года компания «Россети Новосибирск» направит на эти цели более 2,2 млрд рублей.

