Сроки расследования крушения самолета AZAL под Актау не определены

Комиссия, которая расследует причины крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в Актау, пока не установила окончательные сроки завершения работы, сообщил Минтранс Казахстана.

«Окончательные сроки расследования не определены, однако комиссия приложит все усилия для его скорейшего завершения»,— сообщила пресс-служба ведомства «РИА Новости».

Накануне вице-премьер РФ Алексей Оверчук после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что стороны договорились о дальнейших шагах для урегулирования всех вопросов, связанных с катастрофой.

Самолет, выполнявший рейс Баку—Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года под Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, среди них семь россиян. Всего на борту было 16 граждан России.