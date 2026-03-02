Россия и Азербайджан договорились о решении проблем после крушения AZAL

Вице-премьер России Алексей Оверчук и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку договорились о практических шагах «по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL» в декабре 2024 года.

Зампред правительства России Алексей Оверчук (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Зампред правительства России Алексей Оверчук (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Состоялся подробный обмен мнениями по повестке дня азербайджано-российских отношений. В ходе беседы было отмечено, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами Азербайджана и России на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны в ближайшее время предпримут комплексные практические шаги по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года»,— сообщила пресс-служба правительства РФ.

9 октября во время встречи с Ильхамом Алиевым президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с трагедией. Российский лидер также сказал, что «будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц». В декабре прошлого года МИД Азербайджана заявил, что удивлен прекращением Россией уголовного дела о крушении AZAL.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Владимир Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым объяснил, что причины крушения связаны с украинскими беспилотниками:. две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в десяти метрах от него. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Лусине Баласян