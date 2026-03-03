Военный штаб Австралии на Ближнем Востоке подвергся атаке Ирана

Министр обороны Австралии Ричард Марлес сообщил, что на прошедших выходных иранские беспилотники атаковали штаб вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Как пишет AFP, речь идет об авиабазе Аль-Минхад в ОАЭ.

Авиабаза Аль-Минхад находится в 24 км от Дубая. На ней постоянно находятся до 80 австралийских военнослужащих.

28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по территории Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. 1 марта Иран атаковал военную базу Франции в ОАЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».

Эрнест Филипповский