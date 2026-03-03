Дмитриев назвал видео с президентом и министром обороны ОАЭ «сильным посланием»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал видео, на котором президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и министр обороны Хамдан ибн Мухаммед идут по торговому центру Dubai Mall в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. В ОАЭ, по последним данным, погибли три человека, еще 68 ранены.

Кирилл Дмитриев — участник делегации России на переговорах об урегулировании конфликта на Украине. В конце января и начале февраля два раунда трехсторонних переговоров России—США—Украины прошли в Абу-Даби. Изначально ожидалось, что четвертый раунд переговоров пройдет в начале мая в Абу-Даби. По информации Bloomberg, встреча может быть перенесена в Стамбул.