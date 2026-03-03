Рубио: следующий этап операции США станет для Ирана еще более тяжелым

Соединенные Штаты и Израиль готовят новый этап военной операции против Ирана, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, новая фаза будет для Тегерана еще более тяжелой.

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Ken Cedeno / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Не буду раскрывать детали наших тактических усилий. Однако самые серьезные удары американскими вооруженными силами еще не нанесены. Следующий этап станет для Ирана еще более суровым, чем нынешний»,— сказал господин Рубио (трансляцию вел телеканал Fox News).

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. По словам Марко Рубио, президент США Дональд Трамп не исключает возможность проведения наземной операции в Иране.