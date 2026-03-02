Из Абу-Даби в Москву вылетел первый рейс после закрытия воздушного пространства ОАЭ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Самолет должен приземлиться в аэропорту Шереметьево около 21:36 мск, уточнили в пресс-службе аэрогавани.

Также в Москву вылетел рейс из аэропорта Маската в Омане. По расчетным данным Шереметьево, воздушное судно должно сесть в столичном аэропорту около 21:53 мск. Как заявили в Российском союзе туроператоров, сейчас в ОАЭ остаются около 150 тыс. туристов из России. В Саудовской Аравии находятся около 1 тыс. российских туристов, а в Омане — примерно 900 граждан РФ.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика начала наносить удары по американским военным базам в странах Персидского залива. Страны региона закрыли воздушное пространство, авиакомпании Ближнего Востока стали массово отменять рейсы. Турбизнес потратит до $10 млн (около 773 млн руб.) на дополнительное размещение и вывоз туристов, застрявших за границей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осторожно, небо закрывается».