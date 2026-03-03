Рубио: операция США нацелена на уничтожение ракет и флота Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая военная операция Вашингтона против Ирана сосредоточена на ликвидации источников угрозы со стороны Тегерана.

«США проводят операцию по уничтожению угрозы, исходящей от иранских баллистических ракет малой дальности, и угрозы со стороны их военно-морского флота, в особенности в отношении военно-морских объектов, именно на этом она сосредоточена на данный момент»,— сказал господин Рубио (трансляцию вел телеканал Fox News).

«Мы не будем против, и мы надеемся, что люди Ирана смогут свергнуть правительство и создать новое будущее для своей страны»,— сказал господин Рубио. Однако он отметил, что цель американской миссии не сосредоточена на этом.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. В ее первый день погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран начал атаковать Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива.

