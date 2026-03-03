ВС США: у Ирана не осталось кораблей в Оманском заливе

Центральное военное командование США заявило об уничтожении 11 военных кораблей Ирана в Оманском заливе. По информации американского ведомства, у исламской республики не осталось кораблей на этой территории.

«Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль»,— сообщается в публикации в соцсети Х.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ее первый день погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран начал атаковать Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Вечером 2 марта американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении десяти иранских кораблей.