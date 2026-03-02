Трамп заявил об уничтожении десяти иранских кораблей

Американские вооруженные силы уничтожили десять иранских кораблей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своей речи в Белом доме.

«Мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана, и вы видите, что это происходит ежечасно, наряду с их способностью производить совершенно новые и довольно хорошие ракеты. Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот. Мы уже сбили 10 кораблей. Они лежат на дне моря»,— сказал господин Трамп. Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

США и Израиль начали военную операцию в Иране 28 февраля. В ее первый день погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался уже о 12 волнах ответных ударов по военным объектам США и Израиля. Иранская сторона наносит удары по Израилю, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены американские военные базы.

