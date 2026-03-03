Иран обвинил ООН в лицемерии из-за отсутствия реакции на атаки США

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил организацию в лицемерии и применении двойных стандартов из-за отсутствия реакции на атаки со стороны США. Он добавил, что военные удары Соединенных Штатов по территории страны не имеют правовых оснований.

«Глубоко постыдно и лицемерно, что в самый первый день своего председательства в Совете Безопасности Соединенные Штаты созывают совещание высокого уровня по вопросам защиты детей, технологий и образования в вооруженных конфликтах»,— сказал Амир Саид Иравани журналистам.

Как указал дипломат, молчание управления Верховного комиссара ООН вызывает глубокую тревогу. По его словам, Иран защищается и наносит удары только по военным базам и другим объектам США на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты, в свою очередь, 28 февраля атаковали школу в Минабе, где погиб 171 человек, добавил он.

