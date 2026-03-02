Девять человек ранены при атаках почти 200 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгород и девять округов Белгородской области с помощью как минимум 19 боеприпасов и 193 беспилотников. В результате были ранены девять человек. Разрушения получили 19 жилых помещений и 37 транспортных средств. Это следует из сообщения в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На хуторе Церковный Белгородского округа при детонации дрона на территории предприятия пострадали трое мужчин. Один из них госпитализирован, еще двое на амбулаторном лечении. За сутки по округу выпустили 57 беспилотников. Всего повреждения получили девять частных домов и квартира в МКД, а также 14 автомобилей, два корпуса производственного предприятия, четыре надворные постройки.

В Валуйском округе от удара FPV-дрона по машине в селе Казинка пострадали мужчина и женщина. Они отпущены домой. Транспортное средство нуждается в ремонте. Всего в округе получили разрушения три машины, частный дом и соцобъект. За сутки по нему выпустили 13 беспилотников.

Еще двое пострадавших установлены в Краснояружском округе. Мужчина получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю на участке дороги Красная Яруга — Степное. Им оказали помощь в больнице, после чего отпустили домой. Машина повреждена. Всего округ подвергся обстрелу с помощью пяти боеприпасов и ударам 58 беспилотников.

В селе Замостье Грайворонского округа из-за атаки БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель. Ему потребовалась госпитализация. Машина повреждена. За сутки округ атаковали с помощью десяти боеприпасов в ходе трех обстрелов и 31 дрона. Всего разрушения получили три частных дома и семь транспортных средств, техническое оборудование коммерческого объекта, хозпостройка, коммерческий объект.

В Шебекинском округе беспилотник атаковал автомобиль в селе Вознесеновка. В результате был ранен мужчина, он проходит лечение в больнице. Машина повреждена. Всего в округе получили разрушения три квартиры в МКД и десять транспортных средств, ворота гаража, линия электропередачи, инфраструктурный объект. За сутки муниципалитет атаковали с помощью 30 БПЛА.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией сбили 172 беспилотника, в том числе четыре над Белгородской областью.

Алина Морозова