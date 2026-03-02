100 рыбацких лодок сгорели в иранском порту Джаск после удара ЦАХАЛа

В иранском порту Джаск сгорели 100 лодок для рыбалки после удара израильской армии. Об этом сообщило Aja News со ссылкой на заявление директора кризисного управления в южной провинции Хормозган. По данным Tasnim, пострадал один человек.

В последний раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчитывалась об ударе по системам противоракетной обороны Ирана. «В ходе ударов израильские ВВС выпустили сотни боеприпасов по десяткам пусковых установок, систем ПВО и систем противоракетной обороны, используемых иранским террористическим режимом»,— заявила пресс-служба ЦАХАЛа.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Погибли высшие должностные лица Исламской Республики, в их числе — верховный лидер Али Хаменеи. Тегеран наносит ответные удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива — Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены американские военные базы.

