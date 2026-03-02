Лидеру московской банды «желтых хризантем» отменили оправдательный приговор

Суд отменил оправдательный приговор лидеру московской банды «желтых хризантем» Сергею Балихину. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Господин Балихин проходил обвиняемым по делу о разбое и убийствах в составе группы лиц, а в августе — был оправдан.

Из материалов дела следует, что приговор отменили еще в конце 2025 года. Причиной стало неправильное применение уголовного закона. Дело отправлено в суд для нового разбирательства. Заседание по нему назначено на 25 марта.

Банда грабила ювелирные магазины, пряча оружие в букетах желтых хризантем. Еще 2014 году Сергея Балихина приговорили к пожизненному за ограбления и убийства, но через десять лет он дал признательные показания. Суд решил пересмотреть приговор, и в августе 2025-го суд присяжных оправдал господина Балихина.